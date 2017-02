Volotea, nuova rotta Vienna-Genova per crocieristi dell'est Europa

(Teleborsa) -, Costa Crociere e Aeroporto di Genova insieme organizzano dall'8 aprile un nuovo collegamento aereo Vienna-Liguria. Il volo soprattutto per favorire l'imbarco sulle navi dei passeggeri dell'est Europa."Nell’arco dei prossimi mesi, grazie all’avvio dei nuovi collegamenti verso l’estero - afferma Carlos Munoz, Presidente e Fondatore di Volotea - la nostra offerta si articolerà in più di 370.100 posti in vendita verso 13 mete, 7 in Italia e 6 all’estero, con un incremento dell’85% nel numero di rotte operate presso lo scalo ligure".Con la nuova rotta da e per Vienna, che vede la low cost operare in partnership con Costa Crociere, verrà così, con un ulteriore beneficio economico per tutto il comparto turistico locale, oltre che dagli ospiti Costa provenienti dall’Austria.