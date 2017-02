Wall Street parte in rialzo. Focus su dati e risultati

Macy's

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street che riapre i battenti oggi dopo la pausa di ieri per festività.L'agenda macroeconomica prevede la, di febbraio e, sul. Il calendario dei risultati, invece, comprende anche la trimestrale di, oltre a quelle già diffuse di Home Depot Tra gli indici statunitensi, ilmostra un rialzo dello 0,29%; sulla stessa linea, loavanza in maniera frazionale, arrivando a 2.357,45 punti. Pressoché invariato il(+0,18%); poco sopra la parità lo(+0,26%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,62%) e(+0,59%).del Dow Jones,(+2,78%),(+1,24%),(+0,75%) e(+0,61%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,65%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,94%),(+2,12%),(+1,92%) e(+1,91%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,03%.