Agriturismo? Non solo d'estate. Per tanti italiani (e stranieri) è la meta ideale anche per la settimana bianca

Ho deciso, vado in agriturismo. Qualche giorno per staccare la spina a contatto con la natura? Sì, ma non solo. Cresce sempre di più, infatti, il numero di italiani e stranieri (la cui domanda per i mesi di gennaio e febbraio è aumentata del 9%) che scelgono l'agriturismo per un break al sapor di neve.



Lo rivela un'indagine condotta da Agriturismo.it che ha preso in considerazione le province italiane in cui sono presenti agriturismi che distano al massimo 30 minuti di auto da un comprensorio sciistico, mostrando come per sempre più persone, l'agriturismo non sia la meta da raggiungere nei mesi più caldi dell'anno, ma anche quella preferita per la settimana bianca.





Le province più gettonate? La regione che occupa i primi due posti della classifica delle province più richieste per la settimana bianca in agriturismo è il Trentino Alto Adige: al primo posto, infatti, c'è Bolzano, dove la spesa di 215 euro a persona risulta più bassa della media nazionale, seguita da Trento dove i prezzi salgono un po', pari a 251 euro. La sorpresa però arriva dal terzo posto dove fa capolino Catania che guadagna posizioni tra i turisti italiani e stranieri.





TURISMO "ESPERIENZIALE" - «Scegliere di trascorrere la settimana bianca in un agriturismo – spiega Veronica Mariani, fondatrice di Agriturismo.it – consente, oltre al risparmio, di avere a disposizione direttamente sul luogo del soggiorno tutta una serie di “esperienze” da vivere per entrare a contatto col territorio e le sue tradizioni. Questa sarà sicuramente una delle carte vincenti per la popolarità degli agriturismi, considerando come il turismo esperienziale sia uno dei trend più in voga per il 2017.»

