Bayer, conti in salita nel 2016

Bayer

(Teleborsa) - Il gruppo tedescoarchivia il 2016 con un utile netto in salita del 10,2% a 4,531 miliardi di euro. Aumentano dell'1,5% anche i ricavi che arrivano 46,769 miliardi."Il 2016 per Bayer è stato un anno di grande successo sia strategico che operativo. Nonostante il contesto di mercato permanga difficile, abbiamo ancora una volta ha registrato un record di performance operativa e stiamo facendo buoni progressi grazie anche all' acquisizione di Monsanto " ha rivelato il CEOAlla luce dei risultati ottenuti "Abbiamo tutte le ragioni per essere ottimisti per il futuro visto che il nuovo anno è iniziato bene", ha spiegato, rivelando la prospettiva di un'ulteriore crescita di fatturato e utili nel 2017.