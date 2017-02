Il business della moda porta a Milano 1,7 miliardi al mese

(Teleborsa) - A Milano la moda porta oltre 19 miliardi di fatturato all’anno, 1,7 al mese, di cui, secondo una elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati del registro delle imprese e Istat.Un dato che è quasi il doppio in Lombardia: 35 miliardi all’anno su 108 in Italia. Pesano gli stranieri: l’export milanese è di mezzo miliardo al mese.: +5% l’export in un anno, grazie all’eleganza “made in Italy” che ha conquistato Francia, Hong Kong e USA, con crescite a due cifre per Canada, Corea e Giappone. Sono 13 mila le imprese di moda a Milano e danno lavoro a 90 mila addetti. Milano pesa il 5% di tutta Italia per imprese, il 10% per gli addetti e quasi un quinto del fatturato.Sono circa 34.500 le imprese attive nel settore della moda in Lombardia, di cui quasi 14 mila nella produzione moda e oltre 20 mila tra commercio e design., crescita a due cifre per. La Lombardia ha esportato nel 2016 soprattutto verso l’Unione Europea (3,9 miliardi), l’Asia orientale (2,4 miliardi), il resto d’Europa (1,2 miliardi) e l’America del Nord (902 milioni). La Francia è il primo mercato della Lombardia, con 965 milioni di export in nove mesi, seguita da Hong Kong dove sono arrivate esportazioni lombarde per 809 milioni, Stati Uniti (802 milioni) e Germania (653 milioni). Quinta la Cina verso cui si sono dirette 520 milioni di esportazioni. Considerando i principali clienti della moda lombarda, cresce in un anno principalmente l’export verso Canada (+20,1%), Corea del Sud (+16,7%) e Giappone (+13,3%).