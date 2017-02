L'economia circolare viaggia sui binari del Treno Verde di FS Italiane e Legambiente

(Teleborsa) - Viaggia sui binari d'Italia, ilUndici tappe per raccontare un nuovo tipo di economia insieme ai 100 protagonisti che mettono già in pratica questo nuovo modello di sviluppo economico sostenibile e innovativo: l'L'economia del futuro che porta con sée che fa bene al Paese. Lo dimostrano i dati diffusi dallaal riguardo: si parla infatti distimati in Europacon il raggiungimento degli obiettivi del pacchetto sull'economia circolare. Undi euro per le imprese europee grazie ad un uso più efficiente delle risorse e quindi ad una riduzione delle importazioni di materie prime.La Campagna Treno Verde 2017 è stata presentata questa mattina a Roma nella sala conferenza della stazione Roma Termini da, insieme a, e ae della Tutela del Territorio e del Mare.del convoglio ambientalista sarà anche quello di portare a, dove è in corso la discussione per l’, le esperienze più rappresentative presentate a bordo del Treno Verde, per far conoscere le tante eccellenze che hanno scommesso su questo nuovo modello di sviluppo economico."Il Gruppo FS Italiane è da sempre impegnato nel migliorare le proprie performance ambientali e no. L’obiettivo è quello di contribuire a, produttive e dei servizi,per rendere sempre più efficienti ed efficaci i processi industriali”, sottolinea. "Con il Piano industriale 2017-2026, incardinato su cinque pilastri (infrastrutture integrate, mobilità integrata, digitalizzazione, logistica integrata ed espansione internazionale), abbiamo l’obiettivo diper favorire lo shift verso modalità di spostamento più efficienti e meno inquinanti per passeggeri e merci", aggiunge il Presidente di Ferrovie.Giunto alla, quest’anno il Treno Verde farà tappa nelle stazioni di Catania Centrale (24-25-26 febbraio), per poi proseguire il suo viaggio a Paola (28 febbraio-1 marzo), Potenza Centrale (3-4 marzo), Bari Centrale (6-7marzo), Salerno (9-10-11 marzo), Pescara Centrale (13-14 marzo), Foligno (16-17-18 marzo), Bologna Centrale (20-21 marzo), Vicenza (23-24 marzo), Asti (26-27-28 marzo) e Milano Porta Garibaldi (30-31 marzo).