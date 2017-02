Mercati positivi. Focus sulla Fed

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per le principali borse europee con gli investitori concentrati sulla Federal Reserve: isaranno passati al setaccio alla ricerca diper capire meglio le tempistiche dei prossimi rialzi dei tassi di interesse negli Stati Uniti.Sul mercato valutario, negativo l', in flessione dello 0,71%: questa mattina l’, e con la seconda stima relativa il(atteso +0,6% su trimestre). Atteso anche un aggiornamento sull’, la cui lettura dovrebbe confermare l’1,8% annuo della prima stima. L'è sostanzialmente stabile su 1.234,8 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 54,44 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 191 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,22%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,31%. Composta, che cresce dello 0,28%. Performance modesta per, +0,32%., con il, che avanza a 19.113 punti: oggi la Commissione europea presenterà il suo rapporto sul debito italiano.In buona evidenza a Milano i comparti(+3,03%),(+0,92%) e(+0,71%).di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 4% grazie alla promozione giunta dagli analisti diche hanno alzato il giudizio sul titolo aTra i petroliferi,avanza dello 0,93%, traendo beneficio dalla risalita dei prezzi del greggio.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,93%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, -4,78% che ha deluso il mercato con l'outlook sulle commissioni di performance e sul net interest.Nel risparmio gestito, ancora sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,08%.