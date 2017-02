Padoan sul rapporto UE: "Apprezzati sforzi riforme, ma bisogna fare di più"

(Teleborsa) - Il Ministro dell'Economiai dati emersi oggi dall', benché questa abbia lanciato un ultimatum all'Italia a varare una manovra correttiva entro aprile . IN caso contrario si aprirà una procedura di infrazione.Commentando con un tweet il dato sul, il ministro ha sottolineato che si è, anche se ammette la necessità di unulterioredei conti pubblici (Manovra correttiva). Spiegando successivamente quanto emerso dall'analisi di Bruxelles, Padoan ha detto che in questo modo(spese terremoto e migranti), altrimenti "l'esigenza di correzione dei conti sarebbe stata almeno tripla".Il numero uno all'Economia ha poi chiarito chein tempo per le previsioni economiche di primavera, che saranno pubblicate a maggio,messe a punto dai governi che si sono succeduti in questi ultimi anni, ha detto Padoan, citando quanto detto in conferenza stampa dal vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis e dal commissario europe Pierre Moscovici.: la crescita è tornata, l'occupazione aumenta, il credito funziona meglio. Ma dobbiamo fare di più", ha sottolineato Padoan. In effetti, però,, come ricordato anche dalle autorità europee oggi. Isono due:e divergenze tra Regioni nella cosiddetta