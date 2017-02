Piazza Affari inverte rotta e passa in negativo

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Tecnologico

Costruzioni

Beni personali e casalinghi

Banche

Servizi per la finanza

Media

STMicroelectronics

Luxottica

Buzzi Unicem

Banca Mediolanum

Banco BPM

Azimut

Unicredit

(Teleborsa) - Repentino cambio di rotta per Piazza Affari che passa in territorio negativo a fronte di una cauta tenuta dei mercati europei.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,34% in una giornata ricca di dati macroeconomici. L’ indice tedesco IFO cresciuto a sorpresa l'inflazione in Italia confermata in ripresa , la seconda stima relativa al PIL del Regno Unito. Atteso anche un aggiornamento sull, la cui lettura dovrebbe confermare l’1,8% annuo della prima stima.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 54,23 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a 194 punti base, con un lieve rialzo di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,23%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,2%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,20%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,44%., con ilche continua la seduta con un calo dello 0,44%: oggi la Commissione europea presenterà il suo rapporto sul debito italiano In buona evidenza a Milano i comparti(+1,74%),(+0,82%) e(+0,63%). Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,58%),(-0,95%) e(-0,65%).Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 2,25% grazie a un upgrade.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,88%.Nelle costruzioni, guadagno moderato per, che avanza dello 0,82%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, -3,95%, che ha deluso il mercato con l'outlook sulle commissioni di performance e sul net interest. Gli esperti di Banca Akros hanno tagliato il giudizio a neutral.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,74%. In caduta libera, che affonda del 2,70%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,07 punti percentuali.