Poco mossa Wall Street

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 20.775,6 punti; sulla stessa linea, resta piatto lo, con chiusura su 2.362,82 punti. Leggermente positivo il(+0,49%); sulla parità lo(-0,01%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,58%.Altra i(+3,39%),(+1,53%) e(+1,47%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,24%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,23%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,18%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,66%.(+7,14%),(+4,21%),(+3,62%) e(+2,18%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,47%.Sensibili perdite per, in calo del 3,11%.In apnea, che arretra del 3,05%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,75%.