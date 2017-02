Sprint di Stmicroelectronics promossa da più broker

azienda italo-francese di semiconduttori

STMicroelectronics

(Teleborsa) - Vigoroso rialzo per l', che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,33%.Driver principale del rialzo, è la valutazione positiva giunta da Barclays. Gli addetti ai lavori hanno confermato il giudizio sul titolo a "buy" con target price a 15,2 euro. Anche gli esperti di Equita Sim sono positivi sul titolo reiterando la raccomandazione a "overwight" e prezzo obiettivo 16,5 euro.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 14,52 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 13,79. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 15,25.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)