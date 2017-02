Wall Street resta prudente aspettando indicazioni dalla Fed

Garmin

Exxon Mobil

(Teleborsa) -, dopo aver risentito di qualche realizzo iniziale per effetto dei nuovi record storici toccati la vigilia sul Dow Jones.Il mercato aspetta anche con trepidazione la, che daranno qualche chiarimento sulle discussioni all'ultimo meeting di politica monetaria del FOMC, mentre il dollaro continua a rafforzarsi.L'unico dato agenda oggi, quello sulle vendite di case esistenti è stato positivo. In luce anche alcune trimestrali, fra le quali si segnalano quelle positive di. Sotto i riflettoridopo l'ingresso di Carl Ichan nel capitale.Alla Borsa di New York, ilsi ferma a 20.774,32 punti; sulla stessa linea lo, che continua la seduta a 2.363,87 punti (+0,1%). Senza direzione il(+0,04%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Il settore, con il suo -1,06%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+3,98%),(+1,19%) e(+0,98%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,52%.Piccola perdita per, che cede un -0,9%.