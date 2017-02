AXA: accelera l'utile nel 2016

AXA

Gruppo assicurativo

(Teleborsa) -ha chiuso il 2016 con un utile netto in crescita a 5,83 miliardi di euro dai 5,62 miliardi dell'anno precedente. Il dato, seppure di poco, è al di sotto delle attese degli analisti che avevano stimato di 5,86 miliardi.I ricavi della compagnia assicurativa hanno superato per la prima volta, la soglia i 100 miliardi (100,2 mld). I vertici di AXA hanno proposto la distribuzione di un dividendo di 1,16 euro per azione, con un incremento del 5% rispetto all'anno scorso.Intanto, ilscambia in ribasso dello 0,96%.