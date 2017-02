Il futuro degli scambi internazionali passa per una moderna via della seta. L'Ad di RFI a Teleborsa

(Teleborsa) -Se ne è parlato al Senato nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, presente il Presidente Pietro Grasso, durante ilper analizzare il ruolo e le opportunità economiche per l’Italia lungo le nuove vie della seta terrestri e marittime,, anche alla luce del progetto infrastrutturale e commerciale Belt and Road Initiative approvato nel 2013 dal Presidente cinese Xi Jinping.Un progetto varato appunto nel 2013,e che costituirà un vero e proprio ponte tra la Cina e l'Europa, rivoluzionando di fatto il mercato mondiale.Ma a quanto ammonterà, dunque, l'investimento italiano? "Lo Stato metterà in campo 72 miliardi di Euro per i. Le vie della seta in realtà sono due,Per l'altra, attraverso le regioni dell'Oceano indiano, l'Iraq e altre zone che stanno vivendo situazioni complesse fino a Istanbul e i Paesi dell'Europa dell'Est ci sarà invece da attendere".. Fondamentail, quello del Frejus per quanto riguarda la tanto contestata Torino-Lione e quello del Brennero per facilitare il raggiungimento di Austria e Germania.è già presente per numerosi aspetti nelle situazioni di diversi Paesi".La strategia cinese ha accostato alla tradizionale via del mare la costruzione di un collegamento terrestre a mezzo ferrovia, allo scopo di dare impulso all'economia delle numerose zone industriali che sono sorte e continuano a nascere anche nel più remoto entroterra del Paese. Si pensi che merci provenienti dall'oriente possono arrivare a Parigi in 30 giorni, a dispetto dei circa 50 che occorrono al trasporto navale.