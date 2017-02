Padoan: "Governo al lavoro per implementare le riforme"

Twitter

(Teleborsa) - Il Governo non prede tempo e di focalizza sulle riforme.All'indomani dell'avvertimento che Bruxelles ha lanciato dall'Italia sui conti pubblici , l'Esecutivo "sta lavorando per accelerare quelle nuove misure" richieste dall'UE che possano andare a "implementare quelle già adottate". E' quanto ha spiegato da, il Ministro dell'Economia,che è intervenuto al Capital Markets Summit 2017.Che sia necessario fare di più,lo aveva già detto, ieri, viacommentando l'analisi sui conti arrivata da Bruxelles. "Gli effetti delle riforme si vedono: la crescita è tornata, l'occupazione aumenta, il credito funziona meglio. Ma dobbiamo fare di più", aveva avvertito il Ministro che ha spiegato come "nella sua analisi annuale la Commissione UE abbia apprezzato l'ampiezza delle riforme avviate e realizzate dai governi italiani in questi anni".Anche il commissario europeo agli Affari Economici e Monetari,, sembra aver gradito le mosse dell'Esecutivo, dicendo: "sono fiducioso che l'impegno del governo italiano a prendere altre misure entro aprile sarà realizzato.Il ministro dell'Economia ha parlato anche di Brexit . Senza un "drastico" cambio di strategia dell'Unione Europea c'è il rischio che la Brexit non rimanga un "caso isolato", ma ci siano "altre uscite", ha avvertito