Peugeot, Tavares: "con Opel possiamo creare un campione europeo dell'auto"

PSA Peugeot Citroen

General Motors

(Teleborsa) - Conti in salita perche ha chiuso il 2016 con numeri in accelerazione. Il gruppo automobilistico francese ha archiviato lo scorso anno con un utile netto di 2,15 miliardi di euro, con un balzo del 79% rispetto al 2015. Aumentano anche i volumi globali con 3,15 milioni di veicoli venduti, dato che mostra un rialzo del 5,8%.In calo, invece, il fatturato che si ferma a 56,3 miliardi a seguito della cessione di attività della divisione di componentistica Faurecia.Alla luce di questi risultati, il gruppo per la prima volta dal 2011, tornerà a distribuire un dividendo pari a 0,48 euro per azione.Intanto, procedono le trattative per acquistare Opel , la divisione europea di. Il CEO di Peugeotparlando del deal con Opel ha spiegato che questo genererebbe "valore". E' la "soluzione di cui hanno bisogno. Penso che Opel sarà contenta della nostra offerta. Con Opel - ha aggiunto- abbiamo l'opportunità di creare un campione europeo dell'auto".Secondo alcune indiscrezioni di stampa l'operazione potrebbe essere annunciata nella prima settimana di marzo.