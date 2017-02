Poco mossa Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 20.810,32 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità lo, che chiude la giornata a 2.363,81 punti. In lieve ribasso il(-0,37%); sulla parità lo(+0,19%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,05%),(+0,96%) e(+0,74%). Nel listino, i settori(-0,77%),(-0,70%) e(-0,57%) sono stati tra i più venduti.Tra i(+1,81%),(+1,40%),(+1,31%) e(+1,23%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,70%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,44%.Piccola perdita per, che chiude con un -0,6%.(+2,45%),(+1,45%),(+1,36%) e(+1,21%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -9,27%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,41%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,59%.Affonda, con un ribasso del 2,50%.