Scoperta epocale: la Terra ha sette "sorelle"

(Teleborsa) -. Un gruppo di ricercatori coordinato dall'Università belga di Liegi ha identificato il più grande sistema planetario mai scoperto. L'eccezionale scoperta è stata pubblicata sulla rivista Nature.A meno di 40 anni luce dal nostro Pianeta ci sono sette pianeti molto simili alla Terra che ruotano intorno alla stella Trappist-1: una stella nana ultra-fredda, con una massa pari all'8% del nostro Sole.Sei dei sette pianeti più vicini alla stella sono paragonabili alla Terra per dimensioni e temperatura: hanno probabilmente una composizione rocciosa e si trovano in una zona in cui la temperatura è compresa fra zero e 100 gradi.Ma la scoperta che lascia a bocca aperta è che