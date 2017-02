Telefonica

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva perche tratta in rialzo del 6,48%.Il gruppo spagnolo delle telecomunicazioni ha annunciato i conti del 2016 che si sono chiusi con un utile netto di 2.369 milioni di euro che arriva a 4.038 milioni di euro escludendo i fattori non ricorrenti per l'anno.I ricavi ammontano a 52.036 milioni di euro (+ 1,3%) rispetto allo scorso anno."Per il 2017 ci aspettiamo tendenze operative simili", ha spiegato il presidente esecutivo