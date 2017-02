Università: al Politecnico di Bari niente tasse per gli studenti extracomunitari

Istruzione e solidarietà si tendono la mano al Politecnico di Bari dove la sfida dell'integrazione è una battaglia da vincere anche e soprattutto sul campo culturale.





Niente tasse per gli extracomunitari: lo riporta l'edizione locale de LaRepubblica.it. Un provvedimento, appena varati dal consiglio di amministrazione del Politecnico, che prevede iscrizione gratuita ai test di ammissione,ai corsi di laurea e l' azzeramento delle tasse al primo anno di studi, rivolto ai cittadini dei Paesi esterni all’Unione Europea, per attrarre nuove matricole dall’estero e in particolare dai paesi del Mediterraneo che, nella maggior parte, non hanno risorse economiche per venire a studiare in Italia ma anche quelli che in Italia ci sono già, ma non possono concedersi il lusso di frequentare un ateneo.





niente tasse, per il primo anno d’università.



Al fine di agevolare il loro inserimento nel mondo universitario, dunque,

I più meritevoli potranno laurearsi gratis - Ma non finisce qui. Infatti, le matricole che si dimostreranno più meritevoli riuscendo a sostenere un buon numero di esami saranno esentati dal pagamento delle tasse anche per gli anni necessari a concludere il loro percorso di studi. Per loro, dunque, l'intero iter universitario potrebbe così rivelarsi a costo zero.

