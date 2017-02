Wall Street consolida vicino ai record

WTI

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Utilities

Telecomunicazioni

Sanitario

Industriale

Materiali

Beni di consumo secondari

Johnson & Johnson

Pfizer

Merck & Co

Verizon Communication

Caterpillar

General Electric

Nike

United Technologies

(Teleborsa) -, mantenendosi attorno aidi recente. A sostenere gli acquisti sul mercato sono i titoli energetici, galvanizzati dal: il future sulha ritracciato dai massimi dopo le scorte , ma mantiene un rialzo dell'1,5% a 54,4 dollari al barile., come quello sull'indice CFNAI e quello dei sussidi di disoccupazione settimanali , entrambi sotto le attese. Bene invece il dato sul mercato immobiliare, quello sui prezzi delle case elaborato dalla FHFA , che risulta in crescita ed in linea con le attese.Alla borsa di New York, ilè sostanzialmente stabile a 20.812,9 punti; sulla stessa linea lo, che continua la seduta a 2.363,46 punti (-0,01%). Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,42%.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,11%),(+0,84%) e(+0,70%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,87%),(-0,59%) e(-0,46%).Al top tra i(+1,52%),(+1,50%),(+1,23%) e(+1,20%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,73%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,75%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,71%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,56%.