Wall Street parte bene grazie al greggio

(Teleborsa) -, che avvia le contrattazioni in moderato rialzo, aggiornando idi recente. A sostenere gli acquisti sul mercato sono i titoli energetici, galvanizzati dal: il future sulbalza a New York di oltre il 2% a 54,72 dollari al barile., come quello sull'indice CFNAI e quello dei sussidi di disoccupazione settimanali , entrambi sotto le attese. Bene invece il dato sul mercato immobiliare, quello sui prezzi delle case elaborato dalla FHFA , che risulta in crescita ed in linea con le attese.Alla borsa di new York, ilsale dello 0,11% a 20.801 punti, mentre, mentre loavanza dello 0,12% a 2.365 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,06%). Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,73%),(+0,52%) ed(+0,43%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,68%).Tra i(+4,92%),(+2,08%),(+1,36%) e(+1,25%).Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,50%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,37%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,95%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,83%.