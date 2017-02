Banco BPM, il 27 febbraio parte l'offerta in Borsa delle azioni inoptate

Banco BPM

(Teleborsa) - Pesante. Il titolo del gruppo bancario, nato dalla fusione tra il Banco Popolare e la Popolare di Milano , scivola di oltre il 4%., salvo chiusura anticipata, l'offerta in Borsa delle azioni diche sono stateoggetto di recesso dopo la fusione che ha portato alla creazioni di Banco BPM.L'offerta in Borsa avrà ad oggetto complessivamente 65.289.263 azioni Banco BPM che saranno offerte sul), organizzato e gestito daIn particolare,oggetto di recesso per le quali non sono stati esercitati i diritti di opzione e il diritto di prelazione,Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo di azioni. Nelle sedute successive alla prima saranno offerte le azioni eventualmente non collocate nelle sedute precedenti.