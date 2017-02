Europa in territorio negativo, Milano e Francoforte le borse peggiori

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -con gli indici che chiudono attorno al punto percentuale, ma sopra i minimi di seduta. Tra le borse peggiori si colloca quella di Milano appesantita soprattutto da un, specie sui titoli bancari.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,24%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.257,1 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,6%), che raggiunge 54,45 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 199 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,18%.vendite su, che registra un ribasso dell'1,20%. Dimessa, con un calo frazionale dello 0,38%. Seduta più negativa per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,94%., con ilche lascia sul parterre l'1,18%.Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,65 miliardi di euro, con un incremento del 34,70%, rispetto ai precedenti 1,97 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,68 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,95 miliardi, mentre i contratti si sono attestati a 313.137, rispetto ai precedenti 239.028.Su 217 titoli trattati in Borsa di Milano, 157 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 51. Invariate le rimanenti 9 azioni.Andamento negativo a Piazza Affari su tutti i comparti. Nel listino, i settori(-2,44%),(-2,40%) e(-2,12%) sono stati tra i più venduti.di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un fortissimo incremento del 3,81% grazie ai conti e al piano Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,65%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,63%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,80% penalizzata dai risultati Affonda, con un ribasso del 6,65%. Giù anche, che soffre un decremento del 2,81% e Unicredit (-2,25%) che ha chiuso l'aumento di capitale