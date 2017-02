Juventus, balzo per fatturato e utile nei primi sei mesi

Juventus

(Teleborsa) - Il primo semestre dell’esercizio 2016/2017 disi è chiuso con un utile di 72 milioni di euro (+41,7 milioni) rispetto all’utile di 30,3 milioni dell’analogo periodo dell’esercizio precedente.Crescita anche per il fatturato, salito da 204,5 a 314,9 milioni di euro.L’Indebitamento finanziario netto si è attestato a 174,1 milioni in calo rispetto ai 199,4 milioni al 30 giugno 2016. Il miglioramento di 25,3 milioni è stato determinato dagli incassi legati alle Campagne Trasferimenti (+12,6 milioni netti) e dai flussi positivi della gestione operativa (+23 milioni), parzialmente compensati dagli investimenti in altre immobilizzazioni (-5,4 milioni), dagli investimenti in partecipazioni (-2,1 milioni) e dai flussi delle attività di finanziamento ( -2,8 milioni).