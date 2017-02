L'industria italiana ritrova slancio

(Teleborsa) -, rispetto al mese precedente, nell'industria italiana si rileva un aumento significativo sia del), sia)., il quale porta la crescita congiunturale del quarto trimestre all'1,7% sia per il fatturato che per l'industria. Lo rivela l'che spiega come l'i, a dicembre,).Gliregistrano, invece, u(+6,8%) e u(-2,6%).Nella media del 2016 il fatturato, corretto per gli effetti di calendario, registra un lieve incremento in valore (+0,2%), più marcato in termini di volume per il solo comparto manifatturiero (+1,2%).A dicembre, corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 20 contro i 21 di dicembre 2015),, cone dell'11,8% su quello estero.Gli indicie, particolarmente rilevanti per l'energia (+7,5%)., del 6%: metà dell’incremento è attribuibile all'andamento dei beni strumentali, in particolare alla componente interna.Per iltutti i settori manifatturieri mostrano incrementi tendenziali; il più rilevante si registra nella fabbricazione di apparecchiature elettriche (+21,9%). L'unica flessione riguarda le attività estrattive (-7,9%).. La diminuzione più rilevante si registra nella fabbricazione di mezzi di trasporto (-17,8%), mentre l’incremento maggiore si osserva nella fabbricazione di apparecchiature elettriche (+11,2%).