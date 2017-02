Piazza Affari amplia il rosso insieme all'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Anche la borsa di Milano si allinea alle vendite che regnanoin Europa., gli occhi degli investitori sono tutti puntati su Unicredit che ha fatto il quasi tutto esaurito sull'aumento di capitale da 13 miliardi di euro L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,41%. Lieve aumento per l'che mostra un rialzo dello 0,67%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 54,04 dollari per barile, in calo dello 0,75%.Invariato lo, che si posiziona a 199 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,20%.crolla, con una flessione dell'1,54%. In retromarciache mostra un -0,68%. Si concentrano le vendite anche suche soffre un calo dell'1,35%.per, con ilche sta lasciando sul parterre l'1,21%. Sulla stessa linea, perde terreno ilche retrocede dell'1,19%.di Piazza Affari, in primo piano, che mostra un forte aumento del 2,12%. Ieri, il Gruppo ha presentato i conti e il Piano al 2021 che segna rimane ai nastri di partenza., invece, si registrano suche scivola di oltre il 3%. Gli investitori sembrano non aver gradito i conti del 2016 che accusa un calo dell'1,95%.con uno svantaggio del 5,29%. Prenderà il via dal 27 febbraio 2017 e si concluderà il 3 marzo 2017 l' offerta per le azioni inoptate che sono state oggetto di recesso dopo la fusione che ha portato alla creazione di Banco BPM.del FTSE MidCap,balza del 3,75%, dopo i conti che hanno superato gli obiettivi 2016