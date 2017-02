Raggi in ospedale ma incontro sullo stadio ci sarà, è solo posticipato

(Teleborsa) - "Sta meglio, sta facendo accertamenti, ma sta bene. Grazie a tutti per il vostro affetto". Lo scrive su Facebook l'ex marito del Sindaco di Roma, Virginia Raggi, ricoverata stamane al San Filippo Neri dopo essersi sentita male in casa Al primo cittadino è giunta nel frattempo lache si è unita a quella espressa da tutti i sindaci d'Italia. "Appreso del leggero malore di Virginia Raggi, voglio rivolgerle il mio affettuoso sostegno a nome di tutti i sindaci", ha detto il. Intanto, secondo quanto si apprende, l'incontro odierno in Campidoglio sullo stadio della Roma, sarebbe slittato di qualche ora e dovrebbe iniziare nel tardo pomeriggio (18.30-19.00) anziché alle 16.00 come inizialmente stabilito. Il Sindaco di Roma, infatti, avrebbe espresso la volontà parteciparvi, vista l'importanza della riunione.