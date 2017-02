Truffe targate WhatsApp: attenti alla "finta" lettura del contatore

Le truffe? Al giorno d'oggi corrono veloci su con i cybercriminali pronti a tutto pur di mettere le mani, e gli occhi, sui nostri dati sensibili.



La truffa targata WhatsApp si sta diffondendo in questi giorni a macchia d’olio in diverse regioni d’Italia. Lo schema è semplicissimo ed è sempre lo stesso: tante le segnalazioni da parte di cittadini che hanno raccontato di essersi imbattuti nella richiesta di inviare una foto del proprio contatore del gas per rimediare a una mancanza di lettura dei consumi.





Occhio però perchè il numero da cui partono i messaggi non corrisponde a nessun operatore: il trucchetto è semplicissimo e serve a mettere le mani su alcuni dati personali, come appunto il recapito telefonico, che potrà essere rivenduto per fini commerciali e utilizzato per effettuare una serie di operazioni illecite (che ricadranno sull’intestatario del numero).





Occhio però a non fare confusione perchè la società ItalGas offre effettivamente un servizio del genere: l’utente può effettuare da sé la lettura del contatore ed inviare i dati, mediante messaggio WhatsApp al 327/8413882.

