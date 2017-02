Wall Street resta al palo

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 20.821,76 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza lo, che si ferma a 2.367,34 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In moderato rialzo il(+0,21%); sulla parità lo(+0,07%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,39%),(+0,72%) e(+0,47%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,89%) e(-0,75%).del Dow Jones,(+1,50%),(+1,50%),(+0,97%) e(+0,82%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,48%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,88%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,87%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,86%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,59%),(+6,06%),(+2,58%) e(+2,37%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,13%.In apnea, che arretra del 3,14%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,07%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,24%.