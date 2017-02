Nasce DP, il partito degli scissionisti: "Priorità sarà il lavoro"

Tanto tuonò che scissione fu. Si chiama "Articolo 1 - Movimento democratici e progressisti" la nuova formazione politica lanciata stamattina a Roma alla città dell'Altra economia, dagliRoberto Speranza, Enrico Rossi e Arturo Scotto, ex Sinistra Italiana.



L'articolo 1 della Costituzione "è il nostro simbolo, la nostra ragione": con queste parole Speranza ha tenuto a battesimo il nuovo movimento. "Queste parole straordinarie sono ancora una incompiuta. Il nostro primo punto nell'agenda di governo e dare risposta a questo dramma sociale. I giovani innanzitutto"."Vogliamo ricostruire il centrosinistra, batterci per un nuovo centrosinistra nel Paese, libero da smanie autoreferenziali, dalla ricerca di un leader che rappresenta tutto e tutti", ha continuato Speranza. "Oggi non nasce un nuovo partito ma un percorso, un movimento che vuole unire, che si interroga e vuole ragionare in modo inclusivo. Serve una nuova radicalità, dobbiamo avere il coraggio di essere forza di governo".





ROSSI: "QUI PER DARE NUOVA PROSPETTIVA" - "Siamo qui - ha sostenuto il governatore toscano Enrico Rossi - per ridare una prospettiva agli elettori che non si riconoscono più nel Pd e nelle politiche di Renzi".





SCOTTO: "PAROLA D'ORDINE, DISCONTINUITA'" - Conclude Arturo Scotto: "Vogliamo costruire un nuovo centrosinistra con tutti quelli che chiedono una discontinuità con le politiche degli ultimi anni".

