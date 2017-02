Papa Francesco benedice le coppie di fatto: "Siate vicini ai giovani conviventi"

Ancora una volta Papa Francesco rivoluziona il campo dell’etica cattolica: adesso è la volta dei giovani che scelgono la convivenza al posto del matrimonio che "devono essere accolti e ascoltati".





Nei loro confronti la Chiesa deve avere l'atteggiamento di chi comprende. È l'esortazione di papa Francesco, lanciata incontrando i parroci che hanno preso parte al corso organizzato in questi giorni sul nuovo processo matrimoniale, promosso dal Tribunale della Rota romana.





"GIOVANI SIANO CONSAPEVOLI DEL SIGNIFICATO PROFONDO DEL MATRIMONIO - Prima di tutto, è l'appello papale, "sia vostra premura testimoniare la grazia del Sacramento del matrimonio e il bene primordiale della famiglia, cellula vitale della Chiesa e della società, mediante la proclamazione che il matrimonio tra un uomo e una donna è segno dell’unione sponsale tra Cristo e la Chiesa. Questa "testimonianza la realizzate concretamente quando preparate i fidanzati al matrimonio, rendendoli consapevoli del significato profondo del passo che stanno per compiere, e quando accompagnate con sollecitudine le giovani coppie, aiutandole a vivere nelle luci e nelle ombre, nei momenti di gioia e in quelli di fatica, la forza divina e la bellezza del loro matrimonio".





IL PAPA "APRE" AI CONVIVENTI - Il Pontefice chiede ai sacerdoti: "Fatevi prossimi, con lo stile proprio del Vangelo, nell'incontro e nell'accoglienza di quei giovani che preferiscono convivere senza sposarsi. Sono sul piano spirituale e morale, sono tra i poveri e i piccoli, verso i quali la Chiesa, sulle orme del suo Maestro e Signore, vuole essere madre che non abbandona ma che si avvicina e si prende cura. Anche queste persone sono amate dal cuore di Cristo. Abbiate verso di loro uno sguardo di tenerezza e di compassione". Francesco esorta infine a "sostenere quanti si sono resi conto del fatto che la loro unione non è un vero matrimonio sacramentale e vogliono uscire da questa situazione. In questa delicata e necessaria opera fate in modo che i vostri fedeli vi riconoscano non tanto come esperti di atti burocratici o di norme giuridiche, ma come fratelli che si pongono in un atteggiamento di ascolto e di comprensione".

(Teleborsa) -