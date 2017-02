Banco BPM corre in Borsa: requisiti patrimoniali oltre target BCE

Banco BPM

(Teleborsa) -, risultando uno dei migliori titoli del FTSE MIB, il paniere delle società a grande capitalizzazione.Venerdì sera la banca ha comunicato che i(Supervisory Review and Evaluation Process) condotti dalla BCE in qualità di organo di vigilanza, hanno indicato che: l'Eurotower per il 2017 ha indicato unin quanto vantava al 31 dicembre 2016 un Common Equity Tier 1 ratio proforma pari al 12,30% in termini phase-in (11,42% in ottica fully phased) e un Total Capital ratio pari al 14,94% in termini phase-in (13,84% in ottica fully phased). Ciò senza considerare l'effetto positivo di alcune poste, fra cui i dividendi dlele partecipate.Frattanto,, salvo chiusura anticipata,di Banco Popolare e Banca Popolare di Milano che sono statedopo la fusione che ha portato alla creazioni di Banco BPM. L'offerta in Borsa avrà ad oggetto complessivamente 65.289.263 azioni Banco BPM.Tornando alla performance borsistica, a livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 2,283 e successiva a 2,359. Supporto a 2,207.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)