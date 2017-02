Borsa Milano, un faro nel buio

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che prende le distanze dalle altre borse europee. A fare linfa al listino milanese, ha contribuito la buona performance dei titoli bancari e acquisti generalizzati su altri titoli industriali, come FCA e Leonardo.in attesa dell'evento clou della settimana: il discorso del Presidente americanoal Congresso che sostituisce il consueto State of The Union a inizio mandato.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,062. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,49%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,28%.Scende lo, attestandosi a 194 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,14%.è stabile +0,16%. Andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,13%. Poco mosso, che termina gli scambi sulla parità., con ilinDai dati di chiusura di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,55 miliardi di euro, in ribasso (-3,94%), rispetto ai precedenti 2,66 miliardi; mentre i contratti si sono attestati a 269.822, rispetto ai precedenti 313.276, mentre i volumi scambiati sono passati da 0,95 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,85 miliardi.A fronte dei 215 titoli trattati sulla piazza milanese, 54 azioni hanno chiuso in calo, mentre 146 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 15 azioni del listino italiano.In buona evidenza a Milano i comparti(+3,65%),(+3,29%) e(+2,53%). Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-1,14%) e(-0,60%).Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 6,11% grazie ai solidi dati patrimoniali . In evidenza, che mostra un fortissimo incremento del 5,49% dopo il benservito al Leone di Trieste Tra gli industriali, svetta(+4,90%) grazie a un upgrade. In marcia(+2,66%) che ha rimborsato in via anticipata un bond da 1,8 miliardi di dollari in scadenza il 24 maggio prossimo, comprensivo di interessi.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,84%.Sull'intero Listino, vanno segnalate l'(+7%) grazie al via libera allo Stadio (+2,88%) dopo la sigla della partnership per Milano Santa Giulia (+3,52%), in vista della produzione dell'auto elettrica in Cina