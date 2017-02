Espresso, cala l'utile 2016. No dividendo

Gruppo Editoriale l'Espresso

(Teleborsa) - Ilha chiuso il 2016 con un, in calo rispetto ai 17 milioni dell'anno prima.La flessione del risultato netto è "riconducibile alla plusvalenza realizzata nel 2015 con la vendita del canale Deejay Tv".invece sono pari a 585,5 milioni, indel 3,2%.Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'assemblea dei soci, convocata per il 27 aprile, "di non distribuire alcun dividendo e di, avendo la riserva legale già raggiunto il 20% del capitale sociale".L'Espresso farà un(79.969.000,00, di cui Euro 14.497.678,65 saranno imputati acapitale nominale e Euro 65.471.321,35 saranno imputati a sovrapprezzo) per la fusione con La Stampa L'aumento verrà eseguito mediante l'emissione di complessive 96.651.191 nuove azioni ordinarie del gruppo Espresso, ciascuna del valore nominale di 0,15 euro, di cui 74.421.417 saranno assegnate ae 22.229.774 saranno assegnate a Ital Press. Al perfezionamento dell'operazione, la holdingdeterrà il 43,40% del capitale del gruppo Espresso, mentre FCA ne deterrà il 14,63% e Ital Press il 4,37%.Il, "che è soggetta all'autorizzazione delle autorità competenti e al verificarsi delle condizioni sospensive tipiche per operazioni di questa tipologia (quali l'ottenimento delle autorizzazioni societarie), è".