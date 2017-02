Fisco: aziende italiane più tartassate di UE e USA

(Teleborsa) -. Lo rivela il Centro studi diche spiega come nel nostro Paese il prelievo erariale è sistematicamente oltre la media europea.. Ma il giro di vite fiscale e le casse statali gonfie non hanno contenuto l'allargamento del buco nel bilancio dello Stato.Negli ultimi 10 anni, i contribuenti del nostro Paese hanno visto crescere enormemente il peso delle tasse senza riscontrare un andamento virtuoso delle finanze pubbliche.Secondo il rapporto di Unimpresa, in Italia si registra il livello più alto per tutte le categorie dei prelievi fiscali principali: nel nostro Paese è record sia per le imposte sui consumi () con una aliquotae con il 20,8% della media dell'area euro; sia per le imposte personali sul reddito (), con un'aliquota al 48,9% da paragonare al 39,3% della media UE e con il 42,1% della media dell'area euro; sia per le imposte sul reddito delle società (), con un'aliquota al 31,4% più alta del 22,8% della media dell'Unione Europea e del 24,6% della media dell’area euro."La pressione fiscale è il principale ostacolo alla crescita economica del nostro Paese" commenta il vicepresidente di Unimpresa con delega al fisco e ai bilanci,. "Un primo passo è stato attuato con la Legge di Stabilità per il 2016 con le modifiche introdotte dal precedente Governo – spiega– che ha abolito l'sul costo del lavoro. Tuttavia, continua a permanere l’incidenza di una imposta che non ha nessuna ragione di esistere, se non quella di fare cassa. Bisogna andare avanti, l'IRAP va abolita”. Il vicepresidente di Unimpresa spiega, poi, che "tra i problemi e limiti delle imprese italiane c’è quello dell’internazionalizzazione, che non vuol dire semplicemente delocalizzare la produzione. Il nostro sistema fiscale ha introdotto una serie di normative antielusione che rappresentano un serio ostacolo per l’imprenditore creando anche qui una distorsione rispetto alle grandi imprese".