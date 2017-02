Fisco, Casero: "Stiamo valutando la rottamazione delle liti"

(Teleborsa) - "Definizione delle liti pendenti con il Fisco sulla base dei principi della rottamazione delle cartelle esattoriali". E' quanto ha preannunciato il viceministro all'Economia,Nel corso dell' inaugurazione dell'Anno giudiziario tributario,ha assicurato che la misura potrebbe interessare "il contenzioso pendente in tutti i gradi di giudizio non solo in Cassazione". Per l'arretrato della Cassazione si sta anche valutando l'istituzione di una "sezione tributaria bis".A dirlo il presidente della giustizia tributaria,chesottolinea però anche il "forte recupero dell'arretrato, il 12%, percentuale quasi doppia", rispetto al 2015."Nell'anno appena trascorso, i contenziosi con il Fisco degli italiani sono diminuitiha spiagato il presidente della giustizia tributaria.Il presidente della Corte di Cassazione,, invece lancia l'allarme sul macigno di 50mila liti con il Fisco" che si ripercuote sulla Corte.