Generali cola a picco dopo il benservito di Intesa

Intesa Sanpaolo

Leone di Trieste

Intesa

(Teleborsa) -, che cola a picco a Piazza Affari, dopo cheha annunciato venerdì sera che il ConsiglioIn particolare, intesa ha detto che "- di creazione e distribuzione di valore per i propri azionisti, in coerenza con l’obiettivo di mantenimento della leadership di adeguatezza patrimoniale - con cui valuta regolarmente le opzioni di crescita endogena ed esogena per il Gruppo". Quindi, la banca ha deciso che ", preservando la leadership di adeguatezza patrimoniale".Il titolo del, stamattina, passa di mano in perdita del 4,54%. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 13,23 e successiva a 13,07. Resistenza a 13,54.Quanto a banca, evidenzia oggi un un aumento del 5,39%. Operativamente, le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 2,205 e successiva a quota 2,235. Supporto a 2,175.

