Green Economy, il porto di Venezia si racconta come fabbrica di sostenibilità del Nordest

(Teleborsa) -, la Green Week 2017, si apre al porto di Venezia, una grande fabbrica dove l’industria si connette alla logistica e alla portualità: oltre 1300 imprese, 16000 lavoratori, 2000 ettari, 25 milioni di tonnellate di merci movimentate ogni anno.La giornata inaugurale della Green Week, prevista domani 28 Febbraio, si svolge nell’area del porto passeggeri, esempio di grande riconversione dal 2000 a oggi, e si articola in 2 momenti. Uno outdoor con un tour tecnico nell’area di circa 50 ettari – la Marittima – che consente di visitare in modo diretto siti oggetto di riconversione/bonifica e, tra cui sistemi e impianti per il. Segue un incontro indoor (Terminal 103), per illustrare i principali interventi in materia ambientale, lelegata all’alimentazione dei motori marini con GNL, le soluzioni in uso per la movimentazione di persone e bagagli volte allaIl Porto di Venezia ha fatto proprio da tempo il. Solo negli ultimi 10 anni l’Autorità Portuale ha investito circa 300 milioni di Euro per laottenendo risultati concreti nelle bonifiche dei suoli (oltre 48 ettari le aree portuali già bonificate e altri 67 ettari in fase di bonifica) e dei canali portuali (con la rimozione di 8 milioni di mc di sedimenti), nel risparmio energetico e nella tutela di aria e acqua.