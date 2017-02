La Roma tifa per il nuovo Stadio: azioni fanno goal in Borsa

A.S. Roma

(Teleborsa) -, che festeggia laper 3 a 1 e, soprattutto, la, in grado secondo le statistiche specializzate in materia di portare nelle casse del club capitolino risorse aggiuntive.Uno studio condotto fra le principali società quotate rileva infatti che la costruzione e gestione di uno stadio di proprietà è in grado di incrementare gli introiti rispetto ai diritti calcistici fra il 50% ed il 150% per le società di calcio.Ecco perché ilsta infiammando le azioni dellaCertamente,(la cubatura è stata tagliata del 60%) e le torri sono cadute prima ancora di venire alla luce, ma il progetto piace comunque al mercato, che ora scommette sui maggiori profitti che deriveranno al club.