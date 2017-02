MolMed insieme a Rocket Pharmaceutical per la cura dell'anemia

MolMed

(Teleborsa) -per lo sviluppo e la produzione di una terapia genica per ilRocket Pharma è una società statunitense, basata a New York, leader nel campo dellacon un progetto di sviluppo in clinica e numerosi programmi in fase preclinica, tutti focalizzati sullo, per le quali non esiste ancora una cura.Sulla base di questo accordo,da impiegare per la trasduzione ex vivo di, parte del processo di produzione delle terapie cellulari di Rocket Pharma destinate alla sperimentazione clinica ed alle attività di ricerca e sviluppo ad essa collegate.Oggi, le azioni Molmed sono trattate a Piazza Affari in rialzo dell'1,36%.