Oil & Gas: 2016 in calo per Saras, pesano i prezzi del petrolio

Saras

(Teleborsa) -ha chiuso il 2016 con un utile netto reported di Gruppo pari a 196 milioni rispetto ai 224 milioni conseguiti nell'esercizio precedente.in calo a 6,87 miliardi rispetto agli 8,24 miliardi del 2015, "principalmente riconducibile allache hanno influenzato i ricavi dei segmenti Raffinazione e Marketing".Proposto unpari a 0,1 euro per azione.Il CdA del gruppo di raffinazione ha inoltreche prevede investimenti "committed" per circae ulteriori investimenti "non-committed" che saranno valutati anno per anno."Abbiamo elaborato un piano industriale per il periodo 2017/2020, che punta all'eccellenza operativa attraverso ottimizzazioni dei costi, incrementi dell'efficienza energetica e sviluppi della configurazione del sito", ha affermato il. "Lavoreremo poi per accrescere le competenze specialistiche delle nostre persone, avvalendoci anche delle innovazioni tecnologiche offerte dall'Industria 4.0".