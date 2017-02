Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza cauta per la borsa di Wall Street con gli investitori in attesa dell'evento clou della settimana: ilche sostituisce il consueto State of The Union a inizio mandato. Il Tycoon dovrebbe parlare della sua proposta di, ma gli addetti ai lavori sperano di ottenere maggiori dettagli anche sulle politiche fiscali promesse nelle scorse settimane., prima dell'avvio del mercato è stata diffusa la statistica sugli ordinativi di beni durevoli cresciuti inaspettatamente . Il dato è tra gli indicatori seguito con maggiore attenzione dai mercati finanziari poiché fornisce un'indicazione sullo stato di attività delle imprese che ricevono gli ordinativi. Ordini in crescita, vuol diree, nuovi investimenti.Attenzioneanche all'andamento del mercato immobiliare, con la, negli Stati Uniti. Atteso anche l'indicatore sull'Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta sui valori della vigilia a 20.799,25 punti; sulla stessa linea, resta piatto lo, con le quotazioni che si posizionano a 2.364,76 punti. Poco sopra la parità il(+0,21%); consolida i livelli della vigilia lo(-0,12%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,39%),(+0,72%) e(+0,47%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,89%) e(-0,75%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(-0,02%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,54%.