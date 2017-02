Unicredit chiude in anticipo l'aumento di capitale: diritti inoptati vanno a ruba

Unicredit

(Teleborsa) -che, dopo la chiusura boom del periodo "regolamentare" di offerta in opzione dei diritti,La banca di piazza Gae Aulenti è riuscita oggi, prima seduta utile di Borsa, a vendereper un ammontare complessivo pari a circa, relativi alla sottoscrizione di n. 3.821.077 azioni ordinarie di nuova emissione.Durante il periodo previsto per l'aumento di capitale di Unicredit, erano stati, cioè 616 milioni di diritti di opzione, validi a sottoscrivere oltre 1,6 miliardi di azioni, pari aldelle nuove azioni offerte.L’offerta rimane assistita da un consorzio di garanzia composto da UniCredit Corporate & Investment Banking (che non ha assunto impegni di garanzia), Morgan Stanley e UBS Investment Bank in qualità di structuring advisor e, insieme a BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan e Mediobanca, in qualità di joint global coordinator e di joint bookrunner e, in aggiunta, composto da Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs International e HSBC, in qualità di coglobal coordinator e di joint bookrunner, da Banca IMI, Banco Santander, Barclays, BBVA, BNP PARIBAS, COMMERZBANK, Crédit Agricole CIB, Natixis e Société Générale in qualità di joint bookrunner, da ABN AMRO, Banca Akros e Macquarie in qualità di cobookrunner, da Danske Bank in qualità di co-lead manager, nonché da CaixaBank, Equita SIM, Haitong, Jefferies, RBC Capital Markets, SMBC Nikko and Keefe, Bruyette & Woods in qualità di co-manager.