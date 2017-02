Wall Street resta al palo

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 20.837,44 punti; sulla stessa linea, resta piatto lo, con chiusura su 2.369,75 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,08%), come l'S&P 100 (0,1%).(+0,87%) e(+0,45%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,22%),(-0,58%) e(-0,55%).del Dow Jones,(+2,05%),(+1,50%),(+1,42%) e(+1,13%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,32%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,08%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,90%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,86%.Tra i(+4,70%),(+4,26%),(+3,34%) e(+3,29%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,19%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,55%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,35%.Affonda, con un ribasso del 2,65%.