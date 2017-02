Auto, stavolta si vola davvero. Nel 2018 arriva quella volante ma il prezzo è stratosferico

Non ce la fate più a passare ore ed ore in mezzo al traffico? Imbottigliati intere giornate in file chilometriche, sognate da sempre di poter spiccare il volo a bordo della vostra macchina?





State per essere esauditi. La prima vera auto volante a debuttare sul mercato potrebbe essere "Liberty" della PAL-V, azienda olandese che promette di essere già pronta il prossimo anno per vendere i primi esemplari.





Il veicolo, a tre ruote, motore alimentato con una normale benzina, pesa appena 660 kg, può ospitare due persone e sfrutta due propulsori Rotax, il primo da 100 CV per muoversi in strada e il secondo da ben 200 CV per spiccare il volo.

Potrà circolare su strada e passare, nel giro di 5-10 minuti, alla modalità volo, ad una velocità massima di 170 km all’ora su strada e 180 km in volo a un’altezza massima di 1200 metri.





Occhio però a non esagerare: la distanza massima percorribile nella modalità volo è al massimo di 350-400 chilometri, dopo di che finisce la benzina. E sono guai. Chi vorrà guidare uno degli esemplari che saranno costruiti inizialmente, dovrà avere sia la patente che il brevetto di volo.





State già assaporando il gusto sinora sconosciuto di giornate finalmente senza traffico? Aspettate a gioire. Per assicurarvi, infatti, questo "gioiellino" dovrete mettere mano al portafoglio, l'auto è in vendita ad un prezzo stratosferico: 499.000 euro per la Pioneer Edition, ma non scoraggiatevi, in seguito ne basteranno "solo" 299.000 per la versione "sport".

