Autostrade Meridionali, conti in salita nel 2016

Autostrade Meridionali

(Teleborsa) - Conti in salita perche ha chiuso il 2016 con un totale ricavi pari a 85,5 milioni di euro, in crescita dell'1,7% rispetto al 2015 (84,1 milioni di euro). La salita del fatturato è "essenzialmente dovuta all'incremento del traffico del 2016, in cui i transiti totali hanno registrato un aumento complessivo del 4,6% rispetto all'anno precedente" , spiega la nota che accompagna i conti.Il) 2016per effetto di maggiori ricavi da pedaggio e decremento dei costi per servizi di manutenzione, compensati dai maggiori costi per oneri concessori e minori ricavi operativi per proventi non ricorrenti registrati nel 2015.L'pari a 29,4 milioni di euro rispetto a 18,3 milioni di euro realizzati nel 2015 è in aumento del 60,6%., l’incremento è essenzialmente dovuto ai maggiori ricavi da pedaggio.L'Assemblea Ordinaria dei Soci è fissata in prima convocazione per il 12 aprile 2017 e in seconda convocazione per il 13 aprile 2017in aumento rispetto agli 0,4 euro assegnati lo scorso anno.