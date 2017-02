Beni Stabili annuncia riacquisto bond convertibili e balza in Borsa

Beni Stabili

(Teleborsa) -ha annunciato oggi ilscadenza aprile 2019 per massimii di euro.Il prezzo d'acquisto del buyback sarà determinato con unaL'operazione fa parte della strategia attiva di "liability management" di Beni Stabili, finalizzata adal fine di ridurne il costo medio e di mitigare, nel contempo, il potenziale rischio di diluizione. L'acquisto delle obbligazioni verrà finanziato mediante una linea di credito disponibile.Il titolo Beni Statili, sull'annuncio del buyback, è balzato a Piazza Affari e mantiene un progresso del 4,11%. Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 0,5903 e successiva a quota 0,6063. Supporto a 0,5743.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)