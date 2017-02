Biesse approva piano industriale 2017-2019

Biesse

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diquotata al segmento STAR di Borsa Italiana ha approvato l'aggiornamento del piano industriale di Gruppo per il triennio 2017-2019. I principali risultati attesi dal Gruppo per il periodo in questione sono:i con un CAGR triennale organico del 10,1% (oltre 825 milioni di euro i ricavi previsti nel 2019);con un CAGR triennale del 11,3% (incidenza record del 42,1% nel 2019);: ebitda CAGR triennale del 11,6% ebit CAGR triennale del 12,5%;nel triennio 2017-2019 (free cashflow margin 4,5% nel 2019) post investimenti e dividendi programmati."Il piano parte dall'eccellente risultato dell'esercizio 2016" - ha commentato il Direttore Generale di Gruppoi - “, esercizio che si è chiuso con crescita record dei ricavi, redditività in forte aumento e posizione finanziaria netta positiva pari a 4,9 milioni di euro" (in approvazione nel CdA del prossimo 14 marzo).”Il fatturato consolidato 2016 è stimato in crescita del 19,1% rispetto all'anno precedente, e pari a 618,1 milioni di Euro, mentre il valore dell’EBIDTA si attesta al 12.3% dei ricavi consolidati."Il CdA ha approvato le azioni a sostegno del piano di crescita per il triennio 2017-2019, con ancor più intenso focus sugli investimenti in innovazione, service, ed in ambito marketing/commerciale", spiega il gruppo in una nota.i, il titolo di Biesse sale dello 0,91%