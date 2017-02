BPER conferma i risultati 2016

BPER

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha esaminato ed approvato il Progetto di Bilancio della Banca e il Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2016, confermando integralmente i risultati preliminari già analizzati ed approvati in data 9 febbraio 2017 Il Board ha confermato la distribuzione di un dividendo 2017 di 0,06 euro euro per azione. La cedola sarà staccata il 22 maggio mentre la relativa record date è fissata per martedì 23 maggio 2017.Il Consiglio di Amministrazione inoltre, a seguito delle attività svolte dal Comitato per le Remunerazioni, ha deliberato di sottoporre alla prossima Assemblea dei Soci: ldella informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2016 e l'approvazione di piano di compensi., ossia a quelle categorie di soggetti la cui attività ha un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca.. Esso prevede l’assegnazione a titolo gratuito di un numero determinato di "Phantom Stock", strumenti che attribuiscono a ciascun beneficiario il diritto all'erogazione, a scadenza di eventuali periodi di differimento e/o retention, di un bonus monetario (“cash”) corrispondente al controvalore delle azioni BPER a quella data (calcolato come media aritmetica semplice dei prezzi ufficiali dell’azione BPER rilevati nei 30 giorni precedenti alla data del Consiglio di Amministrazione che approva i risultati consolidati di gruppo nell’anno di effettiva erogazione del bonus).Per quanto riguarda l’Amministratore Delegato della Capogruppo e altri beneficiari di bonus superiori a 100 mila euro è prevista l’attribuzione di Phantom stock sia in relazione a quota parte del bonus assegnato in via immediata, soggetto a periodo di mantenimento di due anni, sia in relazione a quota parte della compone differita; in questo secondo caso il periodo di mantenimento è di un anno. L’attivazione del Piano avviene in corrispondenza di bonus anche se di importo inferiore alla soglia definita per il restante personale coinvolto.